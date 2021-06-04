الحائلي يعلن استمرار 4 من نجوم الاتحاد للموسم المقبل

المواطن - محمد سمعه

أعلن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن استمرار 4 من لاعبي الفريق الكروي الأول بصفوف النادي خلال الموسم المقبل.

رباعي الاتحاد باقٍ

وأكد الحائلي في تصريحاته لـ برنامج ” في المرمى” المذاع على قناة العربية : ” أحمد حجازي ومارسيلو غروهي وغاري رودريغيز وبريجوفيتش مستمرون معنا”.

وتابع الحائلي: ” لا نفكر في التفريط في أي لاعب بالفريق لأن تعويضه سيكون صعبًا للغاية والفريق بحاجة لبعض العناصر القليلة، من أجل أن يُقدم مستويات مميزة بالموسم المقبل”.

الحائلي يعد بحل القضيتين

وأضاف الحائلي: “لم أقم بسداد أي ديون لم تكن في فترتي إلا بتوجيه، ومستحقات فيصل الخراع ووسيط اللاعبين جون فيولا قضايا موجودة بـ النادي منذ عام 2015، وقيمتها تصل إلى 3 ملايين ريال، سوف نسددها لنتجنب خصم النقاط الست”.

وأكد رئيس الاتحاد على أن الإدارة الحالية للعميد، باقية كما هي مضيفًا أنه لن يوجد أي تغيير في الإدارة للموسم المقبل.

وفي يوم الاثنين الماضي، عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد بخصم 6 نقاط من الفريق الكروي الأول في بطولة الدوري، وذلك بسبب امتناعه عن تنفيذ بعض قرارات مركز التحكيم الرياضي.

وجاء خصم النقاط الـ6 بعد مضي 30 يومًا من تاريخ الإخطار بقرارات مركز التحكيم الرياضي حول سداد مستحقات فيصل الخراع التي لم يلتزم النادي بتنفيذها، كما امتنع النادي عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.

شارك الخبر







شارك الخبر