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الحالات النشطة تصل 12140 لأول مرة منذ أشهر والشرقية تتصدر الإصابات الجديدة
1406 حالات حرجة تتلقى العلاج في الرعاية المركزة

الحالات النشطة تصل 12140 لأول مرة منذ أشهر والشرقية تتصدر الإصابات الجديدة

2021/06/30
الساعة 4:10 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحالات النشطة تصل 12140 لأول مرة منذ أشهر والشرقية تتصدر الإصابات الجديدة المصدر@shrqya_sa
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن عدد الحالات النشطة وتوزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1055) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (467633) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (12140) حالة من بينها (1406) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (487592) حالة، توفي منهم (7819) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1486) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: المنطقة الشرقية 360، منطقة مكة المكرمة 317، منطقة الرياض 261، منطقة عسير 196، منطقة جازان 91، منطقة المدينة المنورة 67.

كما سجلت كل من منطقة نجران، ومنطقة الباحة 36 حالة في كل منهما، فيما سجلت منطقة القصيم 35، ومنطقة حائل 32، ومنطقة تبوك 28 ومنطقة الحدود الشمالية 19 فيما كانت أقل الحالات في منطقة الجوف بواقع 8 حالات فقط.

الحالات النشطة تصل 12140 لأول مرة منذ أشهر والشرقية تتصدر الإصابات الجديدة - المواطن


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