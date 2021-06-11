الحبوب : لا شروط تعجيزية لاستيراد الشعير

المواطن - الرياض

أكد مدير عام إدارة الحبوب في المؤسسة العامة للحبوب، محمد الفوزان، أنه لا توجد شروط تعجيزية لاستيراد الشعير، مشيرًا إلى أن دور المؤسسة في هذا الملف هو دور تنظيمي بعد السماح للشركات بالاستيراد.

فيديو | مدير عام إدارة الحبوب: لا توجد شروط تعجيزية لاستيراد الشعير وهناك حاليا 16 شركة مستوردة..ورئيس رابطة المواشي: نطالب بالسماح بزراعة الشعير#الإخبارية #برنامج_120 pic.twitter.com/6Gegp9o9KV — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 11, 2021

وقال، خلال مداخلة مع برنامج “120” على قناة الإخبارية حول ارتفاع أسعار الشعير: إن المؤسسة أدارت برنامجًا لنقل عملية استيراده للقطاع الخاص، وذلك من خلال تدشين منصة استيراد، التي تهدف لتأهيل شركات القطاع الخاص ومصانع الأعلاف الراغبة في استيراد الشعير.

أسعار بيع الشعير:

وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أنه تم استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة، وبحيث تكون أسعار البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناءً على الأسعار العالمية للاستيراد، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

الإبلاغ عن المخالفات:

وأهابت المؤسسة العامة للحبوب بالعملاء التعامل والإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالشركات الموضحة بياناتها بالرابط المرفق، مع الإحاطة بأن المؤسسة ولضمان عدم تأثر وفرة الشعير بالأسواق، سمحت للشركات المؤهلة باستخدام الأكياس التي تحمل شعار المؤسسة الفترة محدودة لحين طباعة وتسجيل الأكياس الخاصة بهم.

وتأمل المؤسسة من العملاء ممن لديهم إيداعات في حسابات المؤسسة والتي لم يتم التحميل بها لأي سبب، يمكنهم تسليم أصل سند الإيداع البنكي الإدارة العامة للشعير بالمؤسسة للتحقق واستكمال إجراءات إعادة المبالغ في حساباتهم، ويمكن الاستفسار عن ذلك من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

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