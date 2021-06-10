الحج والعمرة تستعرض مشروعاتها الرقمية في معرض مكة الرقمي

المواطن - واس

توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وزارة الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز في خدمات الحج والعمرة نظير جهودها أثناء جائحة كورونا, ومشروع ” بطاقة الحج الذكية ” , وذلك في الحفل الذي أقيم أمس بمناسبة تدشين معرض مشاريع المنطقة الرقمي (بناء الإنسان وتنمية المكان) والفعاليات المصاحبة له ، وذلك في قبّة جدة.

وقدّم معالي وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في كلمته بهذه المناسبة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على هذه الجهود الموفقة والمباركة في خدمة منطقة مكة المكرمة وأهلها وقاصديها.

وأوضح معاليه أن حصول الوزارة على جائزة مكة للتميز نظير جهودها أثناء جائحة كورونا وتوظيفها للتقنية والتطبيقات الحديثة لتسهيل خدمة الحجاج والمعتمرين والمصلين والزائرين، ومنها مشروع بطاقة الحج الذكية ، يؤكد ويظهر في الوقت نفسه جزءا بما بذلته المملكة العربية السعودية والأجهزة المعنية فيها, مقدماً الشكر والتهنئة لكل من أسهم في تحقيق هذا النجاح والتميز من منسوبي وزارة الحج والعمرة ولجميع من فاز بالجائزة في فروها في المختلفة من جهات وأفراد، سائلاً الله المزيد من التوفيق والسداد للجميع.

بطاقة الحج الذكية

يذكر أن بطاقة الحج الذكية التي طُبقت خلال موسم حج 1441هـ و 1442هـ ، ستنفذ على مرحلتين، إذ جرى الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العاميين الماضيين ، حيث عملت على ربط العمليات والخدمات في قطاع الحج والعمرة، وتتضمن إصدار بطاقات تعريفية ذكية لكل حاج تحوي معلوماته الشخصية والطبية والسكنية، وتسهم البطاقة في إرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.

وفي المرحلة الثانية سيُوسع نطاق عمل البطاقة، حيث ستتيح للحاج القادم من الخارج تحويل مبالغ مالية على البطاقة من حسابه البنكي خارج المملكة والاحتفاظ فيها بالرصيد، كما ستعمل على شبكة “مدى” في المملكة، إذ سيمكّن الحاج من استخدام بطاقة حجه الذكية كبطاقة صراف لشراء احتياجاته.

بناء الإنسان وتنمية المكان

وتعمل البطاقة الذكية عن طريق تقنية اتصال المجال القريب (NFC) التي تمكّن من قراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية (KIOSK) المنتشرة في المشاعر المقدسة، وتحتوي على رمز شريطي (Barcode) يُقرأ عن طريق العاملين لمعرفة معلومات الحاج.

وتشارك وزارة الحج والعمرة في معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي (بناء الإنسان وتنمية المكان) والفعاليات المصاحبة به، التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، وعدد من الأمراء والوزراء وذلك في قبّة جدة.

وتستعرض الوزارة في جناحها عدداً من مشروعاتها الحديثة، و إبراز الحلول التقنية والمنصات الرقمية التي تقدمها الوزارة بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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