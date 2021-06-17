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الحرس الوطني يدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لاستكمال الإجراءات

الحرس الوطني يدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لاستكمال الإجراءات

2021/06/17
الساعة 11:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحرس الوطني يدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لاستكمال الإجراءات
المواطن - الرياض

دعت وزارة الحرس الوطني المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة بوزارة الحرس الوطني والمعلن عنها بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ هـ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي.

الكشف الطبي

وأضافت الوزارة، أنه تسهيلًا على المرشحين سيتاح إجراء الكشف الطبي في إحدى مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية ( الرياض – جدة – الدمام ) عن طريق تواصلهم لاختيار المدينة المراد الكشف فيها على الرقم (٠١١٢٥٢٥٣٠٠) تحويلة (٢٣٤١٥) – (۲۳۳۷۹) أو عبر البريد الإلكتروني ‏( [email protected] ) وذلك خلال (۳) أيام من تاريخ الإعلان.

أسماء المرشحين

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي بصيغة البي دي إف (المرشحين.pdf).
الحرس الوطني يدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لاستكمال الإجراءات - المواطن


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