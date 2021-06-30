الحزم يضم تياغو رودريغيز رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًّا مع البرتغالي تياغو رودريغيز؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

تياغو رودريغيز حزماوي:

وكشف حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حسم صفقة لاعب الوسط البرتغالي تياغو رودريغيز صاحب الـ29 عامًا، متمنيًا له التوفيق مع الفريق الحزماوي الموسم الجديد، دون الإعلان عن مدة التعاقد.

وتسعى إدارة نادي الحزم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم الجديد، كما تعاقدت مع المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفاو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الحزم إلى دوري المحترفين:

وتألق الحزم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وتوج باللقب، لينجح في التأهل إلى دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى برصيد 91 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الفيحاء، فيما حل الطائي ثالثًا بـ77 نقطة، ليتأهلوا جميعًا إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

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