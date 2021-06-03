الحسيني يكشف سبب موافقته على تدريب الهلال مؤقتًا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني، مدرب الهلال السابق، عن السبب وراء موافقته على تدريب الزعيم مؤقتًا، بعد رحيل المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

الحسيني ساعد مورايس بفترته المؤقتة في الهلال:

وكان فهد بن نافل رئيس النادي قرر الاستعانة بـ عبداللطيف الحسيني من أجل مساعدة المدرب السابق خوسيه مورايس على تسيير الأمور الفنية في الزعيم، حيث نجح الطرفان معًا في المساهمة في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الـ17 في تاريخه.

وقال الحسيني في تصريحات لإذاعة يو إف إم: “لقد وافقت على تدريب الزعيم دون أي شروط لأنه لا يمكن رفض تدريب النادي بعد ظروف تغيير المدربين”.

وأضاف الحسيني: “قلت لنجوم الزعيم، أنتم الآن تتحكمون في مشاعر الجماهير، لذا عليكم إعادة البسمة لهم”.

وواصل الحسيني قائلًا: “في فترة المدرب خوسيه مورايس كنا نستخدم تكتيك المدرب رازفان لوشيسكو، ولابد من أن يكون لدينا دوري رديف، سيكون هذا مفيدًا للغاية”.

جارديم يتولى المسؤولية:

يذكر أن الحسيني رحل عن تدريب الهلال، بعد تعيين المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في منصب المدير الفني الجديد.

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