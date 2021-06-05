الحصيني: مربعانية القيظ تبدأ الاثنين فيه طباخ اللون والعنب فالتمر

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يبدأ موسم مربعانية القيظ بعد غد الاثنين فيما ينتهي موسك الكنة غدًا الأحد.

أيام مربعانية القيظ

وقال الحصيني : الأحد25 شوال آخر الكنة والاثنين 26 شوال 1442هـ 7يونيو أول أيام مربعانية القيظ وأول طوالعها “الثريا” أيام مربعانية القيظ 40 يوماً مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلنًا بداية الصيف فلكياً 11 ذي القعدة 1442هـ 21 يونيو.

وتابع : متوقع أن يستمر الصيف حتى تاريخ 1443/1/29هـ 6 سبتمبر موعد دخول أول انواء الخريف “الجبهة” في بلادنا وفلكياً 1443/2/15هـ 2021/9/22م حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل.

وتوقع الحصيني كذلك أن تكون حرارة الصيف هذا العام1442هـ 2021 “م ” حول معدلاتها الطبيعة مضيفًا أن الأمطار تقل ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية وفيه طباخ اللون والعنب فالتمر .

تحذير من ضربة الشمس

وختم بقوله : عند ارتفاع الحرارة تظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الزكام وضربات الشمس والإجهاد يمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والتي يجب الالتزام بها.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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