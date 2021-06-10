الحكم بالسجن 4 أشهر على صافع الرئيس ماكرون

المواطن - متابعة

أصدر القضاء الفرنسي حكمه بالسجن 4 أشهر بحق المدان بـ “صفع” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما أفادت به العربية.

وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت شخصين، على خلفية حادث الصفع، الذي تعرض له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولته بجنوب شرقي فرنسا.

وبحسب المعلومات التي أبلغ عنها أليكس بيرين، المدعى العام، فإن ما تعرض له الرئيس ماكرون ارتُكب من قِبل شخص يدعى “داميان”، وساعده في ذلك شخص آخر، يدعى “آرثر سي”، من سان فالييه جنوب شرق فرنسا، مشيرًا إلى أنهما يبلغان من العمر 28 عامًا، لافتًا إلى أن دوافعهما لما قاما به غير معروفة في هذه المرحلة.

ووردت أنباء بأن الشخص الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من المرجح أنه يمارس فنون الدفاع عن النفس الأوروبية التاريخية، وأنه قريب جدًا من أيديولوجية أصحاب السترات الصفراء، بحسب العربية.

وتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة الاعتداء من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها في منطقة لادروم الفرنسية.

وسابقًا نشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون للصفع على وجهه، وإلقاء عناصر الأمن القبض على المنفذ فور وقوع الحادث.

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