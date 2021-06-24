الحكم على جاسوسة أمريكية لصالح حزب الله بالسجن 23 عامًا

المواطن- متابعة

حكمت محكمة أمريكية بالسجن لمدة 23 عامًا بحق مترجمة أمريكية كانت تعمل مع البنتاغون واعترفت بأنها سربت لرجل مرتبط بـ حزب الله اللبناني أسماء مخبرين للجيش الأمريكي في العراق.

وتُدعى المترجمة الأمريكية، مريم طه تومسون، 62 عامًا، وهي من مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، وقد اعترفت بالذنب في 26 مارس، وقالت إنها سربت معلومات عسكرية سرية لرجل لبناني، مع علمها بأنه سينقلها بدوره إلى حزب الله، اللبناني المصنف من قبل الولايات المتحدة تنظيمًا إرهابيًا.

عقاب وخيم

وقال المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة الخارجية الأمريكية، جون ديمرز، إن العقوبة التي صدرت بحق تومسون تعكس خطورة أفعالها، حيث خانت ثقة الشعب الأمريكي وعرضت للخطر المصادر والجنود الذين عملت معهم.

وتابع: كان إقرار المدعى عليها بمساعدة منظمة إرهابية أجنبية خيانة، وقد عرضت للخطر حياة الرجال والنساء الأمريكيين في ساحة المعركة، الذين خدموا بجانبها لأكثر من عقد، والحكم اليوم يؤكد أن هناك عواقب وخيمة لأي شخص يخون هذا البلد.

وأظهرت وثائق المحكمة أن تومسون كانت تعمل مترجمة فورية في قاعدة عسكرية في الخارج عندما نسجت في العام 2017، علاقة عبر تطبيق فيديو مع رجل أفصح لها أنه مرتبط بحزب الله اللبناني، وقد أصبحت، مع مرور الوقت، مرتبطة به عاطفيًا.

وفي ديسمبر 2019، وضعت هذه المترجمة في خدمة القوات الخاصة الأمريكية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بشن ضربات على كتائب حزب الله العراقي.

وبلغت هذه الضربات ذروتها في 3 يناير 2020 حين اغتالت طائرة أمريكية مسيرة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، قرب مطار بغداد.

تسريب أسماء القائمين على اغتيال سليماني

وبعد اغتيال سليماني طلب الرجل اللبناني من تومسون تزويده بأسماء المخبرين الذين ربما ساعدوا الولايات المتحدة في اغتيال سليماني، فما كان من تومسون إلا أن راجعت ملفات العديد من مخبري الجيش الأمريكي في العراق وزودت صديقها بأسماء ثمانية منهم على الأقل، بالإضافة إلى معلومات عن تكتيكات الولايات المتحدة.

وقد اعتقلها مكتب التحقيقات الفدرالي في 27 فبراير 2020، بحسب وزارة العدل الأمريكية.

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