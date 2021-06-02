الحوشاني يزور تقني عسير ويناقش ترتيبات بداية العام الجديد

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المكلف المهندس صالح الحوشاني أمس، المنشآت التدريبية بمنطقة عسير.

والتقى المهندس الحوشاني منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة بأبها حيث رحب مدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي في بداية اللقاء بالمهندس الحوشاني وبمدير إدارة الخدمات المساندة بالمؤسسة المهندس سالم القحطاني، مشددًا على أهمية هذه الزيارة والتي تؤكد اهتمام المسئولين في المؤسسة وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بجميع قطاعات التدريب التقني على مستوى المملكة والتي تهدف إلى متابعة سير العمل والتأكد من مدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية ومستوى الإنجاز في المشاريع قيد الإنشاء.

الاحترازات:

من جانبه، أكد المهندس الحوشاني على ضرورة تنفيذ الاحترازات والإجراءات المشددة لحماية جميع منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير من فيروس كورونا، ومتابعة ضمان تحصين جميع منسوبي تقني عسير، ثم شاهد الحضور عرض مرئي عن تقني عسير، وبعد ذلك تم مناقشة الوقوف على الترتيبات الخاصة لبداية العام التدريبي الجديد والتنبيه على عدد من المواضيع الخاصة بالخدمات المساندة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير.

تكريم وزيارات:

وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتقاعدين والمنتهي تكليفهم في عدد من المنشآت التدريبية بالمنطقة.

وأثر ذلك قام الحوشاني بزيارة مقر الكلية التقنية للبنين بأبها والتقى عميد الكلية المهندس ناصر الزيدان ومنسوبيها وتجول في الكلية، كما زار الكلية التقنية للبنين الثانية بأبها وكلية التقنية للبنين بالخميس والمعهد الصناعي الثانوي بالخميس وكلية التقنية للبنات في أبها.

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