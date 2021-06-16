الحيدري: السعودية اتخذت إجراءات استباقية لحماية ذوي ‏الإعاقة من كورونا

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، أن المملكة اتخذت كل الإجراءات الاستباقية والوقائية الممكنة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جائحة كورونا لضمان سلامتهم أسوة بغيرهم وبدون تمييز على أساس الإعاقة.
حماية ذوي الإعاقة:
وأفاد الدكتور الحيدري، في كلمة المملكة، خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن المملكة اهتمت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات، حيث صاغت نظاماً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2000م، ووقعت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري في عام 2008م، مما يؤكد اهتمام المملكة بتعزيز تلك الحقوق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتفق مع المنظومة الوطنية.
وأشار الدكتور الحيدري، إلى أنه تنفيذاً للاتفاقية، تشارك المملكة في أعمال المؤتمر وتقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المرشحين لعضوية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتنفيذ الاتفاقية في المملكة وبما يتوافق مع تشريعات المملكة المحلية.
جهود السعودية:
ولفت إلى أن من ضمن جهود المملكة أن قمنا بتحديث نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ليتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المملكة تعمل مع قطاع الشؤون الاجتماعية إقليمياً ومع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وإعداد خارطة طريق عربية لدعم حقوقهم في إطار مواجهة الأوبئة والأزمات.
وجدد الدكتور الحيدري، في ختام الكلمة، التأكيد على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ماضية في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن لهم العيش الكريم.
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