الخراشي: تاريخ الهلال موثق لا يقبل الشك

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الخراشي، رأيه في أزمة توثيق البطولات التي أُثيرت مؤخرًا، مؤكدًا أن تاريخ الزعيم موثق.

الخراشي يتغنى بتاريخ الهلال

ونشر محمد الخراشي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يكشف تاريخ الزعيم وبطولاته، وعلق قائلًا: “عندما يتحدث التاريخ عن نفسه بصدق هو الإنصاف”.

وقام الخراشي بنشر صورة تضم بطولات الزعيم الـ62، وقال: “ما شاء الله تبارك الله اللهم لا حسد تاريخ الهلال موثق لا يقبل الشك ولا حتى الجدال شكرًا لكل من عمل عليه من رجال الزعيم المخلصين والأوفياء”.

رئيسا الزعيم والنصر يعلقان على أزمة توثيق البطولات

وكان رئيس مجلس إدارة الزعيم، فهد بن نافل قد أبدى استياءه من عدم بدء الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل في عملية توثيق البطولات، نافيًا أن تكون جائحة كورونا السبب وراء التأجيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، ترحيبه بتوثيق الاتحاد السعودي لكرة القدم للبطولات، متمنيًا أن يكون بشكل احترافي وشامل وشفاف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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