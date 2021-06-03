الخليجية للتأمين التعاوني تتيح نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية.

أسهم حقوق الأولوية:

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية تداول، أنها أتاحت لمساهميها والجمهور الاطلاع على نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية والمنشورة على موقع هيئة السوق المالية.

زيادة رأس المال:

وأضافت أنه ذلك يأتي بعد موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بمبلغ 300 مليون ريال بتاريخ 25 مارس 2021م من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، ورغبةً من الشركة في توفير المعلومات المتعلقة بالطرح قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 28 يونيو 2021م بمقر الشركة بمدينة جدة وعن طريق وسائل الاتصال الحديث (عن بُعد)، للموافقة على زيادة رأس المال وتحديد سعر الطرح وتعديل النظام الأساسي.

ولفتت الخليجية العامة للتأمين التعاوني إلى أن طرح أسهم حقوق الأولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

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