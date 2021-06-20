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الداخلية : ضبط 18394 مخالفًا لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع
منطقة الرياض تصدرت النسبة الأعلى تلتها الشرقية

الداخلية : ضبط 18394 مخالفًا لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع

2021/06/20
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الداخلية : ضبط 18394 مخالفًا لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع
المواطن - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (18394) مخالفة وذلك خلال المدة من 3 / 11 / 1442هـ وحتى 9 / 11 / 1442هـ.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6087) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2766) مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2333) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1516) مخالفة، فمنطقة القصيم بـ(1293) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1078) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(850) مخالفة، فمنطقة تبوك بـ(845) مخالفة ، ومنطقة حائل بـ(804) مخالفات ، ومنطقة الباحة بـ(383) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(193) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(178) مخالفة ، ثم منطقة جازان بـ(68) مخالفة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

الإجراءات الاحترازية


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