الداخلية: عقوبة تسهيل دخول المتسللين السجن 15 عامًا وغرامة تصل لمليون ريال

المواطن - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، مساء اليوم السبت، عقوبات الأشخاص الذين يساعدون المتسللين إلى المملكة.

فيديو | متحدث #الداخلية لـ #نشرة_النهار: السجن 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال والتشهير لكل من يسهل دخول المتسلل لـ #المملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة#الإخبارية pic.twitter.com/tK9on8WHTw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2021

عقوبة رادعة بحق المخالفين:

وقال المقدم طلال الشلهوب، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”: إن عقوبة كل من يسهل التسلل إلى المملكة هي السجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى التشهير بكل من يساعد في نقل المتسلل أو توفير مأوى له أو تقديم أي مساعدة.

ضبط 5.6 ملايين مخالف:

وتابع الشلهوب، أن الحملة الميدانية لضبط مخالفي نظام الحدود، والتي شملت كافة مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط أكثر من 5.6 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما تم ضبط أكثر من 116 ألف شخص أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة.

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