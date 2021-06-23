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الدفاعات الجوية تعترض 4 مسيرات مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه المنطقة الجنوبية
كفاءة الدفاعات السعودية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة

الدفاعات الجوية تعترض 4 مسيرات مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه المنطقة الجنوبية

2021/06/23
الساعة 7:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الدفاعات الجوية تعترض 4 مسيرات مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه المنطقة الجنوبية
المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

ولفت التحالف إلى أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة، مشيرًا إلى استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وإلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.


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