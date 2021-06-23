الدفاع المدني يباشر حريقًا في منتزه الأمير سلطان بمركز الشعف

المواطن - الرياض

أعلن الدفاع المدني أن فرق مدني أبها تباشر حريقًا بأحد المواقع في منتزه الأمير سلطان بمركز الشغف.

وقال الدفاع المدني: يباشر مدني أبها حريقًا اندلع في موقع بمنتزه الأمير سلطان بمركز الشعف، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.

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