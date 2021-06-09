الدويش: قرارات رجاء الله السلمي بعيدة عن ميوله

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي محمد الدويش بتولي وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، الدكتور رجاء الله السلمي، منصب مساعد وزير الرياضة.

الدويش يُشيد بـ رجاء الله السلمي

وقال الدويش عن السلمي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “ميوله شأن شخصي شأن الآخرين: ليس له قرار طيلة عمله الرسمي بناه على ميوله، ليس له مداخلة أو تغريدة طيلة عمله المهني فيها مساس بميول معينة.. بارك الله له وبه”.

وأصدر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتكليف الدكتور رجاء الله السلمي مساعدًا لوزير الرياضة رسميًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مسيرة من التميز

ويملك الدكتور السلمي خبرة كبيرة سواء إدارية أو إعلامية، ما دفع وزير الرياضة للاستعانة به في منصب جديد، ويمكن الاطلاع على أبرز المناصب التي شغلها عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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