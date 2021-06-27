الدويش مندهش من تناول إعلام الهلال لقضية الـ170 مليونًا

المواطن - محمد سمعه

أبدى الناقد الرياضي والإعلامي محمد الدويش رأيه في تناول الإعلام المنتمي لـ الهلال، لقضية الـ170 مليون ريال وعدم تدقيقها في الزعيم.

الدويش ينتقد تصرف إعلام الهلال

وغرد الدويش قائلًا: ” لأول مرة في الرياضة السعودية، تصدر معلومة فقد مبلغ من المال من أحد الأندية، فقد 170 مليون ريال من داخل النادي نفسه، وليس من خارجه، ولأول مرة في الإعلام الرياضي السعودي، إعلام النادي يُكذب النادي”.

وكان الوسط الرياضي السعودي تابع مؤخرًا قضية الـ170 مليون ريال التي لم تدقق في نادي الهلال، مما تسبب في خروج سامي الجابر نجم الأزرق السابق، باعتذار رسمي لـ الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال الأسبق حول الأمر بعد صدور حكم نهائي في القضية.

سامي الجابر يعتذر

وغرد الجابر قائلًا يوم الاثنين الماضي: “سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه، خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت بأنه يوجد 170 مليونًا لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلًا”.

وأضاف الجابر: “قد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد، وأعتذر له عن ذلك”.

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