الرئيس الإيراني يتهم مجلس صيانة الدستور بالجهل

المواطن- متابعة

هاجم الرئيس الإيراني، حسن روحاني بشدة مجلس صيانة الدستور والمتحدث باسمه ونعته بالجهل، وذلك في الوقت الذي لم يبق إلا شهران من فترة رئاسته.

ويأتي تصريح روحاني ردًا على المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، الذي سبق أن قال لوكالة أسوشييتد برس إن المشاركة المنخفضة في الانتخابات لن تلغي شرعيتها.

واستشهد روحاني بمقولة المرشد على خامنئي الذي قال إن الدور الرئيسي والحاسم للناس، ووصف روحاني تصريحات من قللوا من أهمية المشاركة بـالجهل في إشارة غير مباشرة للمتحدث باسم المجلس.

روحاني يرفض شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

وكان الرئيس الإيراني قد رفض سابقًا شروط الترشح التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور والتي تتمثل فيما يلي:

يقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا.

أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها.

خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات.

سجل جنائي نظيف.

السماح بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة.

السماح بترشح القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.

خلاف بين روحاني ومجلس صيانة الدستور

ورفض روحاني تلك الشروط، ووجه وزير الداخلية، عبدالرضا رحماني فضلي، بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي، مؤكدًا أن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان.

وقد دافع المجلس عن إعلانه الشروط الجديدة قائلًا إنها تأتي ضمن توصيات المرشد علي خامنئي التي تعود إلى عام 2016 حيث طلب من مجلس صيانة الدستور تحديد الشروط الواجب توافرها للترشح في الانتخابات الرئاسية وفقا لقانون الانتخابات والدستور.

وفي الشهر الماضي تم الإعلان رسميًا، عن أسماء المرشحين لـ انتخابات الرئاسة الإيرانية، المقررة في 18 يونيو المقبل، وهم:

إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية. محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام. سعيد جليلي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي. علي رضا زاكاني، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان. أمير حسين قاضي زادة هاشمي، نائب رئيس البرلمان الإيراني. عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي. محسن مهر علي زادة، رئيس اتحاد رياضة الزورخانة، وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة.

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