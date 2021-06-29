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الرائد يدعم دفاعه بضم محمد سالم
قادمًا من فريق الشباب

الرائد يدعم دفاعه بضم محمد سالم

2021/06/29
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الرائد يدعم دفاعه بضم محمد سالم محمد سالم - المصدر @alraedclub
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد عن تعاقده رسميًا مع محمد سالم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

محمد سالم ينضم إلى الرائد

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع أنهى إجراءات التعاقد مع محمد سالم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

نجم الرائد الجديد محمد سالم
سالم بعد التوقيع – المصدر @alraedclub

ونشر حساب نادي الرائد على “تويتر”، صورًا للاعب محمد سالم بعد توقيع عقود انضمامه رسميًا، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور مدير الفريق وليد الغنيم، وتمنى التوفيق له مع الفريق الريداوي خلال المنافسات المقبلة.

محمد سالم
محمد سالم بعد التوقيع – المصدر @alraedclub

الفريق الريداوي يستعد في إسبانيا

وكشف النادي الريداوي تفاصيل معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، حيث سيخوض معسكرًا إسبانيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز العاشر برصيد 36 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 12 لقاء.

الرائد
الفريق الريداوي – المصدر spl


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