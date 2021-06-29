الرائد يدعم دفاعه بضم محمد سالم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد عن تعاقده رسميًا مع محمد سالم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

محمد سالم ينضم إلى الرائد

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع أنهى إجراءات التعاقد مع محمد سالم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

ونشر حساب نادي الرائد على “تويتر”، صورًا للاعب محمد سالم بعد توقيع عقود انضمامه رسميًا، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور مدير الفريق وليد الغنيم، وتمنى التوفيق له مع الفريق الريداوي خلال المنافسات المقبلة.

الفريق الريداوي يستعد في إسبانيا

وكشف النادي الريداوي تفاصيل معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، حيث سيخوض معسكرًا إسبانيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز العاشر برصيد 36 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 12 لقاء.

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