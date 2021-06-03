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الرائد يودع بيسنيك هاسي
بعد 3 سنوات

الرائد يودع بيسنيك هاسي

2021/06/03
الساعة 1:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الرائد يودع بيسنيك هاسي هاسي مدرب الرائد
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، اليوم الخميس، رسميًا عن رحيله المدير الفني البلجيكي بيسنيك هاسي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

بيسنيك هاسي يرحل رسميًا

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لأبرز لقطات المدرب البلجيكي مع الفريق الأول لكرة القدم واحتفالاته مع اللاعبين، وشكره على الفترة التي قضاها مع النادي.

وأشار إلى أن إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع تتقدم بالشكر الجزيل للمدرب البلجيكي بيسنيك هاسي على ما قدمه للفريق من جهود مخلصة خلال الثلاث سنوات الماضية، وتمنت له التوفيق في حياته المقبلة.

بيسنيك هاسي
الرائد يشكر هاسي – المصدر @alraedclub

الرائد هذا الموسم

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا المركز العاشر برصيد 36 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 12 لقاء.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL


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