الرائد يودع بيسنيك هاسي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، اليوم الخميس، رسميًا عن رحيله المدير الفني البلجيكي بيسنيك هاسي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

🎬 | ودعت روحي

من قبل ما اوادعك Thank you Mr Besnik Hasi

❤️ #الرائد pic.twitter.com/55LgCvVcFC — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) June 3, 2021

بيسنيك هاسي يرحل رسميًا

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لأبرز لقطات المدرب البلجيكي مع الفريق الأول لكرة القدم واحتفالاته مع اللاعبين، وشكره على الفترة التي قضاها مع النادي.

وأشار إلى أن إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع تتقدم بالشكر الجزيل للمدرب البلجيكي بيسنيك هاسي على ما قدمه للفريق من جهود مخلصة خلال الثلاث سنوات الماضية، وتمنت له التوفيق في حياته المقبلة.

الرائد هذا الموسم

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا المركز العاشر برصيد 36 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 12 لقاء.

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