الرحلة أول فيلم أنيميشن سعودي ياباني

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

سلطت شبكة CNN الضوء على فيلم الرحلة وهو أول أنيميشن سعودي ياباني، وقد تم الإعلان أخيرًا عن موعد عرض فيلم الرسوم المتحركة الذي يأتي بتقنية 4DX.

وقالت الشبكة الأمريكية، إنه ابتداءً من 17 يونيو، سيتم طرح الفيلم كأول تعاون سعودي- ياباني أتاح تدريب كوادر سعودية في مجال فن الـ أنيميشن.

قصة فيلم الرحلة

ولفت التقرير إلى أن قصة فيلم الرحلة تنتمي إلى الفانتازيا، وتدور أحداثه حول أوس الذي عاش طفولة صعبة، لكن إيمانه بالمعجزات صنع منه بطلًا، ويبذل كل ما بوسعه للدفاع عن مدينته ومن يحبهم، فيضطر مع رفاقه لخوض معركةٍ ملحمية، ضد زعيم جيشٍ لا يرحم.

معلومات عن الفيلم

وسيكون الفيلم متوفرًا باللغتين العربية واليابانية، وهو من إنتاج شركة مانجا السعودية، واستوديو توئي أنيميشن في اليابان، وتم العمل على تنفيذه بين الرياض وطوكيو منذ ما يزيد على العام، وذلك بجهود فريق تجاوز عدده الـ300 شخص.

وكان الفريق يعمل تحت إدارة شيزونو كوبون، مخرج سلسلة أفلام المحقق كونان الشهيرة، وجودزيلا، وتم خلال هذه المرحلة تدريب كوادر سعودية متخصصة في مجال فن الـ أنيميشن.

وأعرب المستشار تركي آل الشيخ في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر عن فخره بهذه التجربة، قائلًا: شباب سعودي يفرح القلب، وكسبوا خبرة في هذا الفن من منبعه في اليابان.

كلي فخر كسعودي وعاشق للمنجا والاينمي بهذا الفيلم الذي يعتبر أول انتاج سعودي ياباني مشترك ومع استديو توئي الشهير … شركة مانجا تابعة لمؤسسة مسك الخيرية التي تحمل الايادي البيضاء لسيدي ولي العهد … شباب سعودي يفرح القلب وكسبو خبره في هذا الفن من منبعه في اليابان … 🇸🇦👏🏻❤️ pic.twitter.com/QBM3nftbBD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 6, 2021

ويُذكر أن شركة مانجا السعودية المنتجة للفيلم تابعة لمؤسسة مسك الخيرية .

شارك الخبر







شارك الخبر