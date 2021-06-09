الروقي يُثير الجدل بشأن الكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

أثار الإعلامي فهد الروقي الجدل قبل الإعلان عن ملف الكفاءة المالية، وطالب بالوضوح والشفافية بشأن مديونيات الأندية.

الروقي يُثير الجدل

وقال فهد الروقي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “غدًا موعد (الكفاءة المالية).. ويبقى السؤال: هل ستنجح الأندية المديونة بمئات الملايين بالتسديد وكيف؟.. الشفافية مطلوبة !!!”.

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أكد مؤخرًا أنه سيتم الكشف عن ملف الكفاءة المالية، يوم الخميس المقبل، مشددًا على عدم استثناء أي نادٍ من الحصول على شهادة الكفاءة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين

وسبق أن حسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن إلغاء شرط الحصول على شهادة الكفاءة المالية في الموسم المقبل، مؤكدًا أنها شرط أساسي لتسجيل اللاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفرض الاتحاد السعودي لكرة القدم على الأندية الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل فترتي الانتقالات، كشرط أساسي من أجل إبرام تعاقدات جديدة، وتعتمد على سداد المستحقات المالية المتأخرة سواء للاعبين أو المدربين أو للأندية أو رواتب الموظفين.

شارك الخبر







شارك الخبر