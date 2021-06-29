الزعاق: اليوم أول الجوزاء وتصل فيه الحرارة لأعلى معدلاتها

المواطن - الرياض

قال الخبير الفلكي د. خالد الزعاق إن اليوم (الثلاثاء) هو أول أيام موسم الجوزاء، والذي تصل فيه الحرارة لأعلى معدلاتها، مبيناً أبرز سماته.

وأضاف الزعاق، أن الجوزاء مدته 26 يوماً وله ذراعان كل ذراع 13 يوماً، وأول نجومه مربعانية القيظ والثاني هو أول جمرة القيظ، وجميع أيامه تكون في شهر يوليو.

المياه تغلي من الحرارة

وتابع د. الزعاق أن الآبار تغور في هذا الموسم ويزداد تبخرها، وتصل فيه الحرارة للمعدل الأعلى على مستوى العالم، حيث تغلي المياه أحياناً من شدة الحرارة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة). وطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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