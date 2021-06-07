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الزعاق يتوقع موجة حارة على السعودية
خلال هذه الأيام

الزعاق يتوقع موجة حارة على السعودية

2021/06/07
الساعة 5:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الزعاق يتوقع موجة حارة على السعودية الدكتور خالد الزعاق
المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، تعرض المملكة لموجة حارة تشهدها خلال هذه الأيام.

الزعاق ينوه عن موجة حارة:

ونوه الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، عن موجة شديدة الحرارة والتي تستلزم العطش وجلب المياه.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خلال هذه الأيام غابت الثريا وقت مغيب الشمس وهو أمارة وعلامة على شدة الحر والتي تستلزم العطش وجلب المياه من الآبار.


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