الزعاق يتوقع موجة حارة على السعودية

المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، تعرض المملكة لموجة حارة تشهدها خلال هذه الأيام.

(اذا طاحت الثريا عشا

دور لدلوك رشا

وذا طلعت الثريا عشا

دور لعيالك عشا)

وخلال هذه الأيام غابت (طاحت) الثريا وقت مغيب الشمس

وهو أمارة وعلامة على شدة الحر والتي تستلزم العطش وجلب المياه من الآبار

pic.twitter.com/ABuOvFbSWB — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 7, 2021

الزعاق ينوه عن موجة حارة:

ونوه الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، عن موجة شديدة الحرارة والتي تستلزم العطش وجلب المياه.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خلال هذه الأيام غابت الثريا وقت مغيب الشمس وهو أمارة وعلامة على شدة الحر والتي تستلزم العطش وجلب المياه من الآبار.

شارك الخبر







شارك الخبر