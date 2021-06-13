الزكاة والضريبة: الفواتير الصادرة خارج النظام الإلكتروني غير مقبولة في هذا الموعد

المواطن - الرياض

‏قال المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، إن الهيئة لن تقبل بصرف أي فاتورة خارج النظام الإلكتروني التابع لها ابتداءً من 4 ديسمبر المقبل.

حمود الحربي -مستشار زكوي وضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

جميع الخاضعين لضريبة القيمة المضافة سوف تطبق عليهم لائحة "الفاتورة الإلكترونية" ابتداء من 4 ديسمبر 2021 @zatca_sa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rLYV7J6GUT — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 12, 2021

لائحة الفاتورة الإلكترونية

وأوضح الحربي، خلال حلقة برنامج يا هلا مساء أمس، أن جميع الخاضعين لضريبة القيمة المُضافة ستُطبق عليهم لائحة الفاتورة الإلكترونية في الموعد المُحدد، مؤكداً ضرورة صدور الفواتير من خلال النظام الإلكتروني.

ولفت إلى أن تطبيق اللائحة سيكون على مرحلتين، مبيناً أن متطلبات المرحلة الأولى هي توفر نظام إلكتروني متصل بالإنترنت لكشف التلاعب، وبرامج محاسبية مُعترف بها في المملكة.

وتابع الحربي أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها في يناير 2023 وتكون على أجزاء لكل جزء منها متطلبات تقنية خاصة، موضحاً أن هناك إمهالاً للمُكلفين حسب كل فئة فترة 6 أشهر قبل تجهيز المتطلبات الخاصة بهم.

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