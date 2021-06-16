السباق يحتدم بين 5 مرشحين في انتخابات إيران

المواطن- متابعة

قالت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن المرشح الإصلاحي مهر علي زاده، والمرشح المحافظ علي رضا زاكاني، أعلنا انسحابهما من سباق الترشح في انتخابات إيران الرئاسية.

وقال المرشح في انتخابات إيران الرئاسية، عبدالناصر همتي، في رسالة إلى المرشح الإصلاحي، مهر علي زاده، بعد انسحابه من التنافس: أديتَ دورًا ثمينًا وأبليتَ بلاءَ حسنَا.

وأعلن المرشح المحافظ علي رضا زاكاني على تويتر، اليوم الأربعاء، انسحابه من السباق الرئاسي لصالح المرشح إبراهيم رئيسي، قائلًا: نظرًا للترحيب الشعبي الواسع بالسيد إبراهيم رئيسي، أعتبر أنه المرشح الأفضل، وأمنحه صوتي، وآمل أن يحقق تغييرات جذرية في البلاد.

من هم المنافسون في سباق انتخابات إيران؟

وبعد انسحاب علي زاده وزاكاني، يتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 5 مرشحين وهم كالتالي:

رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي.

عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي.

نائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وقد بدأت الحملات الدعائية من 28 مايو الماضي، وتستمر لغاية مساء اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس، على أن تقام الانتخابات بعد غد الجمعة.

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