السجل التاريخي لأبطال كأس العرب للشباب

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير انطلاق منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الحالي بمشاركة 16 منتخبًا.

تفاصيل كأس العرب 2021:



ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس العرب للشباب في القاهرة خلال الفترة من 20 الشهر الحالي وحتى السادس من يوليو المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وضمت المجموعة الأولى؛ مصر، النيجر، موريتانيا والجزائر، المجموعة الثانية؛ المغرب، طاجيكستان، الإمارات وجيبوتي، المجموعة الثالثة؛ السنغال، لبنان، العراق وجزر القمر، والمجموعة الرابعة؛ تونس، اليمن، السعودية وأوزبكستان.

السجل التاريخي للأبطال:

وأُقيمت منافسات النسخة الأولى من البطولة في المغرب عام 1983، وفاز المنتخب العراقي على نظيره السعودي في النهائي، ونجح الأخضر من التتويج بالنسخة الثانية من كأس العرب التي أُقيمت في الجزائر عام 1985، بعد تغلبه على البلد المضيف.

وتمكن المنتخب المغربي من الفوز على العراق “البلد المضيف” في النسخة الثالثة من البطولة عام 1989، وحصد المغرب النسخة الرابعة في 2011 التي أُقيمت في ملعبه، وذلك بعد فوز على السعودية في المباراة النهائية.

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على نظيره التونسي في نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي أُقيمت في الأردن عام 2012، فيما توج منتخب السنغال بنسخة عام 2020 التي أُقيمت في السعودية، بعد تجاوزه تونس.

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