السديس: رئاسة الحرمين أعدت خطة موسمية وتشغيلية وتنفيذية لموسم الحج

المواطن - مكة المكرمة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالآليات والضوابط التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1442هـ.

قرار صائب:

وقال الشيخ السديس عبر لقاء بثته القناة الإخبارية: اليوم استبشر المسلمون بهذا القرار الصائب الموفق، والذي أتيحت من خلاله الفرصة ليؤدوا هذه الشعيرة وفق ضوابط وآليات محددة.

وأضاف: لقد جمع هذا القرار بين مقصدين من مقاصد وهما إقامة هذه الشعيرة، وهو ما يحقق حفظ الدين، والعناية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حفاظًا على صحة الإنسان وسلامة الأنفس البشرية.

خدمة ضيوف الرحمن:

وأشار إلى أن المملكة رائدة في خدمة ضيوف الرحمن، وقد تنادت جميع الجهات الحكومية والأهلية بالاستعداد لهذه الفريضة، على ضوء خطط مدروسة وممنهجة، ونحن في الرئاسة العامة ضمن هذه الأجهزة نقوم على ضوء التوجيهات الكريمة بالاستعداد لموسم الحج.

وبين الرئيس العام أن الرئاسة أعدت خطة موسمية وتشغيلية وتنفيذية لموسم حج هذا العام في ظل هذه الظروف والإجراءات، مؤكدًا أن الأعداد المقررة للحج جاءت مدروسة على ضوء المساحات والتباعد الجسدي في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

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