السديس: مؤذنو المسجد الحرام يحملون على عاتقهم مسؤولية رفع صوت الحق

المواطن - المدينة المنورة

احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمؤذني المسجد الحرام، بحضور عدد من القيادات بالرئاسة.

رفع صوت الحق:

وقال السديس: إن مؤذني المسجد الحرام يحملون على عاتقهم مسؤولية رفع صوت الحق، وهم مكرمون عند الله في الدنيا والآخرة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: (المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)، يشتهرون بين الناس ويعرفون بسبب ما قاموا به من النداء على رؤوس الناس، يدعون إلى هذه العبادة العظيمة.

حفاوة واهتمام:

من جانبهم أعرب المؤذنون عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين بأن شعيرة الأذان لطالما كانت محل الحفاوة والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة