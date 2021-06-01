السديس يدشن الخطة الزمنية للوكالة التنفيذية والتطويرية

المواطن - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الخطة الزمنية للوكالة التنفيذية والتطويرية بوكالة الرئاسة في المسجد النبوي.

الخطة الزمنية:

وتتضمن الخطة الزمنية لأعمال وكالة المسجد النبوي التنفيذية والتطويرية عددًا من الجداول والمهام والمشاريع المجدولة، فكل مهمة تحدد فترة تنفيذها، ونسبة إنجازها، ويهدف ذلك لتسهيل متابعة الوكالات المساعدة لإنجاز أهدافها وبرامجها.

خطة 2024:

ويأتي تدشين هذه الخطة لمواكبة خطة الرئاسة التنفيذية (2024)، والتي من شأنها المساهمة في جدولة المهام وتنفيذها وفق خطة زمنية محددة.

وحضر التدشين كل من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، وفضيلة المستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور نبيل اللحيدان، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية عبدالعزيز الأيوبي، ومدير الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي رشيد مسعد الرفيعي، ومدير إدارة المكتبة الرقمية الذكية عارف مفوز المغذوي.

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