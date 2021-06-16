السعودية تستقبل الغبيرة ورياحاً مثيرة للأتربة لمدة 60 يوماً

المواطن - الرياض

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، بعض السمات المناخية لموسم الغبيرة في الفترة المقبلة على المملكة.

تعامد الشمس:

وقال الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء، إن هذه الأيام تشهد تعامد الشمس على البحر الأحمر، ما يتسبب في حدوث منخفض جوي في أعلاه ومرتفع في أسفله، الأمر الذي يؤدي إلى هبوب رياح شمالية مثيرة للغبار والأتربة على سواحله، تُعرف باسم “الغبيرة”.

أتربة ورياح:

وتابع أن هبوب الرياح المثيرة للأتربة في هذا الموسم الذي يستمر لمدة 60 يومًا، يبدأ في 22 يوليو ويستمر حتى موسم “سهيل” نهاية أغسطس، موضحاً أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا لدرجات الحرارة ورمالًا زاحفة، ولذلك يُنصح بتجنب السفر في أوقات الظهيرة خلال الـ60 يومًا المقبلة.

ولفت الزعاق إلى أنه سيشهد هبوب رياح البوارح الحارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، كما يشهد هبوبًا لرياح “الغبيرة” على المناطق الجنوبية الغربية في جازان وتهامة.

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