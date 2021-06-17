السعودية للكهرباء تنفي انقطاع الخدمة بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

نفت الشركة السعودية للكهرباء، مساء اليوم الخميس، ما ذكره أحد المغردين بشأن انقطاع خدمة التيار الكهربائي في المدينة المنورة.

وجاء توضيح الشركة بعد ورود شكوى من أحد العملاء من انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين بحي داخل حدود الحرم.

سبب انقطاع الخدمة

وأرجعت الشركة سبب انقطاع الخدمة لدى العميل لكون أن الأخير تأخر عن سداد قيمة الفاتورة، وأعيدت الخدمة له بعد سداده المبلغ المستحق.

#السعودية_للكهرباء : الخدمة الكهربائية لم تنقطع عن #المدينة، والفصل كان بسبب تأخر المشترك عن سداد قيمة الفاتورة، وأعيدت الخدمة له بعد سداد المبلغ المستحق. https://t.co/6hPIOA0o9s — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) June 17, 2021

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