السعودية والسنغال إلى ركلات الترجيح

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الوقت الأصلي في مباراة السعودية والسنغال، ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، بالتعادل الإيجابي؛ ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

الأخضر يتقدم في مباراة السعودية والسنغال:

وبدأ المدير الفني صالح المحمدي المباراة بتشكيل مكون من؛ أسامة المرمش، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، مصعب الجوير، عبدالعزيز العليوة وعبدالله رديف.

وضغط لاعبو الأخضر منذ بداية مباراة السعودية والسنغال، وسط دفاع قوي من أسود التيرانجا، قبل أن يتمكن عبدالله رديف من هز الشباك عند الدقيقة 42، ليمنح المنتخب الوطني التقدم في الشوط الأول من كأس العرب.

منتخب السنغال تتعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط أسود التيرانجا بشكل قوي، وتمكن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 62 عن طريق لاعبه سليمان فاي، وضغط المنتخبان بقوة أملًا في هز الشباك وخطف بطاقة التأهل إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

ويطمح لاعبو الأخضر في أن تبتسم لهم ركلات الترجيح في مباراة السعودية والسنغال وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، فيما يسعى أسود التيرانجا للفوز والمحافظة على لقب كأس العرب لمنتخبات الشباب للنسخة الثانية على التوالي.

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