السفارة في بنغلاديش: تنفيذ طلبات العمالة المنزلية عبر منصة مساند

المواطن - الرياض

أوضحت السفارة في بنغلاديش، أنه منذ استئناف التأشير للعمالة البنغلاديشية، حرصت السفارة على استقبال جميع طلبات العمالة المنزلية وتنفيذها في نفس اليوم استشعارًا منها لحاجة الأسر السعودية الماسة لها.

فيديو | السفارة السعودية في #بنغلاديش تنوه بشأن تنفيذ طلبات تأشيرات العمالة المنزلية عبر منصة #مساند#الإخبارية pic.twitter.com/u62qMPnUU1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2021

منصة مساند

وأهابت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالجميع بتنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة مساند الرسمية والتعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية المرتبطة بنظيراتها البنغلاديشية حفظًا لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

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