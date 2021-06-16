السفارة في جورجيا تنبه السعوديين : السجن والغرامة عقوبة حمل البنادول دون وصفة مترجمة

المواطن - حسن عسيري - الرياض

حذرت السفارة السعودية في جورجيا المواطنين الراغبين في السفر من حمل بعض الأدوية مثل حبوب البنادول إكسترا وفيفادول بلص بدون وصفة طبية.

ووجه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج برقية عاجلة – حصلت “المواطن” على نسخة منها – للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة طيران ناس إلى أهمية التأكيد على هذه التعليمات.

وقال تعميم إلى الطيران المدني إنه بالإشارة إلى برقية صاحب السمو وزير الخارجية بهذا الشأن حول تلقي الوزارة برقية من سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية جورجيا حول بعض الأدوية المحظورة على الراكب حملها إلا بوصفة طبية مترجمة ومن ضمن هذه الأدوية:

۱) حبوب البنادول إكسترا

۲) فيفادول بلص

العقوبات المقررة

وقالت إنه سيتم تحويل الركاب المخالفين إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة لإصدار حكم الغرامة التي لا تقل عن (10000- عشرة آلاف لاري جورجي) أي ما يعادل (3089) ثلاثة آلاف وتسعة وثمانون دولارًا أمريكيًّا، أو السجن لمدة تتراوح من 3-5 سنوات، وأكدت السفارة على أهمية عدم حمل أدوية للقادمين إلى جورجيا إلا بوصفة طبية مترجمة تفاديًا لأي إشكالات قد يتعرض لها الراكب أثناء سفره إلى جورجيا.

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