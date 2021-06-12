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السفارة في كامبالا لـ المواطنين: احذروا السفر إلى أوغندا حالياً

السفارة في كامبالا لـ المواطنين: احذروا السفر إلى أوغندا حالياً

2021/06/12
الساعة 1:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السفارة في كامبالا لـ المواطنين: احذروا السفر إلى أوغندا حالياً تأشيرة الدخول لسريلانكا
المواطن - الرياض

حذرت سفارة المملكة بكامبالا، في بيان لها اليوم السبت، جميع المواطنين من القدوم إلى ‏أوغندا في الوقت الحالي.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي نظراً للأوضاع الصحية جراء ازدياد ‏عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.‏

فرض حالة الإغلاق

وأعادت السلطات في أوغندا قبل أيام فرض إغلاق صارم على ‏المؤسسات التعليمية والأسواق، وحظر السفر لعدة مناطق في ‏الدول الواقعة شرق إفريقيا.‏

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق متطلبات القدوم إلى ‏أوغندا، منها، الحصول المسبق على تأشيرة إلكترونية عبر موقع إدارة الهجرة الأوغندية، مع وجود فحص كورونا معتمد بنتيجة ‏سلبية لمدة لا تقل عن 72 ساعة، بالإضافة لشهادة صحية بالخلو من ‏الحمى الصفراء.


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