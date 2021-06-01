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السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة
أكد على تضافر الجهود لتقديم الخدمات للسعوديين في الخارج

السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة

2021/06/01
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

وقف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف السديري، على منفذي حالة عمار ومنفذ الدرة بمحافظة حقل واطلع على سير العمل بالمنفذ والخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين القادمين للأردن، وذلك بعد رفع تعليق سفر المواطنين منذ الخامس من شوال الجاري.

تضافر الجهود: 

وأكد السديري في حديثه؛ على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، في سبيل تقديم كافة الخدمات للعابرين والمسافرين عبر منفذ حالة عمار ومنفذ المدورة، وتقديم ما يلزم لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين في الخارج.

السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن

وختم السفير جولته منوهًا بالجهود والاستعدادات التي تقوم بها الإدارات بالمنفذ على الجانبين السعودي والأردني والحرص والاهتمام بخدمة المسافرين بين البلدين، وذلك بناء على التعاون والتنسيق والتوجهات من القيادة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

خدمات مقدمة: 

وأضاف السديري أن الخدمات المقدمة في المنافذ الأردنية للسعوديين هي خدمات متميزة وراقية كما هو الحال في المنافذ السعودية، والتنسيق جارٍ بين الحكومتين لتقديم أفضل الخدمات، مضيفًا أن هناك اختلافات في بعض الأنظمة والمطبقة في المنافذ والعمل جارٍ بين وزيري الصحة في السعودية والأردن وقريبًا سيتوصلان لحل لهذا الأمر.

السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن

من جهته، أوضح العقيد أحمد السعودي مدير إدارة إقامة وحدود منفذ المدورة الأردني أن التعليمات بشأن أن من حصل على جرعة أو جرعتين ومضى عليها أكثر من 14 يومًا يستطيع الدخول للأراضي الأردنية بشرط إحضار فحص psr، ولا يكون مضى عليه أكثر من 72 ساعة ولا يلزمه التسجيل في المنصة، أما من لم يحصل على التحصين فإنه يلزمه إحضار فحص psr ولا يكون مضى عليه أكثر من 72 ساعة ويلزمه التسجيل في المنصة وكذلك إجراء فحص آخر داخل المنفذ الأردني.

 

السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن السفير السعودي في الأردن يطلع على الخدمات المقدمة في منفذي حالة عمار والدرة - المواطن


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