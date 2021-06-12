السليمان: المنع والتقليل من عدد الحجاج هو الحل الأمثل

المواطن - الرياض

قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالسلام السليمان: إن قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة ينطلق من مصلحة شرعية.

دليل شرعي:

وتابع السليمان في مداخلة على قناة الإخبارية، اليوم السبت، أن القرار يأتي من منطلق ما جاءت به الشريعة، فالشريعة جاءت لحفظ الأنفس، وذلك إذا نظرنا إلى الآيات الدالة والتي تكلمت عن ما يتعلق بالحج، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)}.

ولفت إلى أن هذه الآية ترشد إلى ما يتعلق بالأمن وهو الأمن في البيت الحرام، مؤكدًا أن التطهير يكون بمنع انتشار الأمراض والأسقام كالعدوى، وخاصة مثل هذا المرض الذي انتشر على مستوى العالم.

مصلحة الحج:

وشدد السليمان على أن مثل هذه القرارات التي تصدر من هذه الجهات بتوجيهات من القيادة العليا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تصب في مصلحة الحاج والمعتمر، وكذلك ما توليه هذه البلاد من عناية بالحجاج.

ولفت إلى أن أهل الاختصاص قرروا أيضًا أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس لانتقال العدوى، وخاصة فيما يشهده العالم خلال هذه الجائحة، ولا شك أن المنع والتقليل من عدد الحجاج هو الحل الأمثل؛ حيث إن القرارات تأتي لأجل المحافظة على صحة الحجاج.

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