السودان: فقدنا الثقة في إثيوبيا 

المواطن- متابعة

قالت حكومة السودان، اليوم الجمعة: إن سد النهضة الإثيوبي تحول لسلاح وخطر ضد البلاد، مشيرة إلى أن الملء الأول للسد كان بمثابة طعنة في الظهر، وتسبب في هزة عنيفة للثقة مع الجانب الإثيوبي.

وبحسب وكالة سبوتنيك، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي: إن إثيوبيا تستخدم القدرة المائية لترويع السودان، متابعة أن بلادها تلقت طعنة في الظهر خلال الملء الأول للسد؛ ما سبب هزة عنيفة للثقة بين البلدين.

تهديد مباشر للسودان:

وأشارت الوزيرة إلى أن سد النهضة الإثيوبي أصبح سلاحًا وخطرًا يهدد السودان، ولكنها في نفس الوقت رفضت خيار المواجهة العسكرية لحل الأزمة.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قد أكد في وقت سابق، أن الملء الأحادي لـ سد النهضة الإثيوبي تهديد مباشر للخرطوم، مشددًا رفض بلاده للملء الأحادي الجانب دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وقد تسبب الملء الأحادي في العام الماضي في أضرار جسيمة للخرطوم من جفاف وفيضان، وأدى لزيادة العكارة بمحطات الشرب.

ويذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في إبريل الماضي، من المساس بحقوق مصر المائية، مشددًا على أن الخيارات كلها مفتوحة.

بناء سد النهضة:

وبدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011؛ بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما تخشى الخرطوم من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

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