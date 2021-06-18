السوق المالية: نشر الشائعات والتوصيات عبر مواقع التواصل مخالفة توجب العقاب

المواطن - الرياض

حذرت السوق المالية من نشر الشائعات والتوصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن ذلك يعتبر مخالفة للائحة السوق توجب العقوبة.

السوق المالية تحذر من الشائعات

وقالت الهيئة إنه يحظر على أي شخص الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية أو هدف آخر على تلاعب أو تضليل.

الأعمال والتصرفات التي تشكل تلاعبًا أو تضليلًا؟

تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعدّ من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:

1) إجراء صفقة تداول وهمي.

2) الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها.

3) الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها.

كذلك تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعدّ من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية:

1) تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.

2) إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية.

3) إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية.

4) شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد.

5) بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص.

6) إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:

• وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.

• تحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.

• التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري.

• إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.

• إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.

• التأثير في سعر ورقة مالية أخرى.

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