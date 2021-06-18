السويد تنعش آمالها في التأهل بهدف في سلوفاكيا

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب السويد الأول لـ كرة القدم في الفوز على المنتخب السلوفاكي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

أحداث مباراة السويد وسلوفاكيا:

واستعاد منتخب “الأزرق والأصفر” ذاكرة الانتصارات محققًا أول فوز له في يورو 2020، بعد تعادله بدون أهداف مع المنتخب الإسباني بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وخلال الشوط الأول، لم ينجح أي من المنتخبين في إحراز الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، ظل المنتخب السويدي يضغط بقوة أملًا في إحراز الهدف الأول، حتى نجح اللاعب إيميل فورسبيرج في إحراز الهدف الأول والوحيد بالمباراة لـ منتخب الأزرق والأصفر من ركلة جزاء بالدقيقة الثامنة والسبعين.

منتخب الأزرق والأصفر في الصدارة مؤقتًا:

وتمكن منتخب الأزرق والأصفر من حصد أول 3 نقاط في بطولة اليورو، ليتصدر المجموعة الخامسة مؤقتًا، برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب سلوفاكيا عند 3 نقاط.

جدير بالذكر أن منتخب الأزرق والأصفر، سيواجه المنتخب البولندي يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بـ اليورو ، بينما سيواجه منتخب سلوفاكيا نظيره الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

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