‎الرئيسية
الرياضة العالمية
السويد تنعش آمالها في التأهل بهدف في سلوفاكيا
ضمن مباريات يورو 2020

السويد تنعش آمالها في التأهل بهدف في سلوفاكيا

2021/06/18
الساعة 6:48 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
السويد تنعش آمالها في التأهل بهدف في سلوفاكيا جانب من مباراة السويد ضد سلوفاكيا - المصدر @EURO2020
المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب السويد الأول لـ كرة القدم في الفوز على المنتخب السلوفاكي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

أحداث مباراة السويد وسلوفاكيا:

واستعاد منتخب “الأزرق والأصفر” ذاكرة الانتصارات محققًا أول فوز له في يورو 2020، بعد تعادله بدون أهداف مع المنتخب الإسباني بالجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب السويد
@EURO2020

وخلال الشوط الأول، لم ينجح أي من المنتخبين في إحراز الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، ظل المنتخب السويدي يضغط بقوة أملًا في إحراز الهدف الأول، حتى نجح اللاعب إيميل فورسبيرج في إحراز الهدف الأول والوحيد بالمباراة لـ منتخب الأزرق والأصفر من ركلة جزاء بالدقيقة الثامنة والسبعين.

منتخب الأزرق والأصفر في الصدارة مؤقتًا:

وتمكن منتخب الأزرق والأصفر من حصد أول 3 نقاط في بطولة اليورو، ليتصدر المجموعة الخامسة مؤقتًا، برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب سلوفاكيا عند 3 نقاط.

جدير بالذكر أن منتخب الأزرق والأصفر، سيواجه المنتخب البولندي يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بـ اليورو ، بينما سيواجه منتخب سلوفاكيا نظيره الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

منتخب السويد
@EURO2020


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

موعد مباريات الجمعة في بطولة اليورو 2020

تنطلق اليوم الجمعة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة