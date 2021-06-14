السويسري مانويل نافارو رئيسًا للجنة الحكام

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لـ كرة القدم قبل قليل عن اعتماد التشكيل الجديد لـ لجنة الحكام الرئيسية برئاسة السويسري مانويل نافارو.

تشكيلة لجنة الحكام الجديد

وجاءت اللجنة كالتالي: ” نافارو رئيسًا، عبدالله العقيل كنائب للرئيس، عبدالعزيز الكثيري عضوًا، صالح الهذلول عضوًا، عبدالعزيز العقيلي عضوًا”.

مانويل نافارو يخلف تريساكو

وجاء تعيين نافارو رئيسًا للجنة الحكام خلفًا للإسباني فيرناندو تريساكو الذي رحل من المنصب بعد نهاية موسم 2020/2021 حيث تعرض لانتقادات قوية من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي، بسبب أداء الحكام واختيارات اللجنة في عهده للحكام الذين يديرون مباريات حاسمة بـ الدوري.

يذكر أن نافارو كان يعمل كمدير لـ دائرة الحكام باتحاد القدم، وقت رئاسة تريساكو للجنة الحكام بالموسم الماضي.

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