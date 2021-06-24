السيف تدير مرافق مدينة الموظفين في مشروع البحر الأحمر

المواطن - الرياض

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، عن منحها مجموعة السيف عقداً لتقديم خدمات إدارة المرافق المدنية والتجارية لمدينة الموظفين بمشروع البحر الأحمر.

وستكون مجموعة السيف -ومقرها الشرق الأوسط- مسؤولة عن خدمات إدارة المرافق التي تشمل 18 مبنى سكنياً و200 فيلا وعدة وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية في مدينة الموظفين، التي ستحتضن نحو 14 ألف موظف سيعملون في الوجهة.

معايير:

وبحسب بيان الشركة عبر موقعها الرسمي، تم اختيار مجموعة السيف لتوافقها مع المعايير البيئية والاجتماعية لشركة البحر الأحمر للتطوير، مما سيضمن تقديم الخدمات في مدينة الموظفين السكنية وفقاً لمبادئ الاستدامة البيئية. حيث ستتعاون كلتا الشركتين للعمل على تطوير وتعزيز جودة الحياة لجميع سكان المدينة.

ومن جانبه قال فهد السيف، نائب رئيس مجلس مجموعة السيف لإدارة المرافق المتكاملة: “إن حجم ونطاق العمل في مدينة الموظفين التابعة لشركة البحر الأحمر للتطوير هو مذهل حقاً والتزامهم بتجاوز معايير رفاهية الموظفين الدارجة أمرٌ مبهر للغاية”.

وتابع: “ومن خلال تعاوننا معهم سنعمل بشكل وثيق على الإشراف على عمليات تخطيط وتنفيذ الخدمات والبروتوكولات المتبعة وضمان تقديم خدمات عالية الجودة لكل الموظفين العاملين في المشروع”.

مشروع البحر الأحمر:

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق.

وسيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1000 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

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