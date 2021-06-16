الشؤون الإسلامية تتيح إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد بـ6 شروط

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه تم السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

شروط إقامة صلاة الجنائز

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات، منها أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام جميع الأبواب في حال وجود جنازة، ويخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفي بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص، وتخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفي والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

الإجراءات المنظمة

وأشار إلى أن الإجراءات المنظمة تستدعي التواصل بين فروع الوزارة وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى الواقعة تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن (3) جنائز في الوقت الواحد.

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