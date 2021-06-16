الشؤون الإسلامية : تخصيص باب لنقل الجنازة ووضع حاجز بين ذوي المتوفى والمعزين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

إجراءات وشروط صلاة الجنازة

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تعميم له على عدد من الشروط والضوابط كما يلي:

أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام جميع الأبواب في حال وجود جنازة. أن يخصص باب لنقل الجنازة. يسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص وتخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد. وضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين. تخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها. كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

إجراءات مكافحة كورونا في المساجد

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، أعادت افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 130 يومًا 1588 مسجدًا، حرصًا على سلامة المصلين.

وبينت أن الإجراءات المتخذة تأتي حرصًا على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



