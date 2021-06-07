الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

المواطن - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 121 يوماً 1509 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

تعقيم المساجد احترازيًا

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدين في منطقة القصيم ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض ونجران وعسير.

الحرص على سلامة المصلين

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد ، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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