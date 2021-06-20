الشؤون الإسلامية: فتح مسجد قباء على مدار اليوم

المواطن - الرياض

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح مسجد قباء اعتباراً من اليوم، وعلى مدار الساعة لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم، مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا، بهدف التخفيف من التكدس أو الازدحام وخاصة على مداخل وفي ساحات المسجد.

التقيد بالإجراءات الاحترازية

ودعت الوزارة المصلين والزائرين إلى أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الجهات المعنية في مجال مكافحة الوباء، مؤكدة أن التزام الجميع بالتعليمات سبيل الوقاية بعد توفيق الله، وهو مطلب شرعي وواجب وطني.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل عمليات تعقيم ونظافة المساجد والجوامع وتوفير المعقمات وأدوات النظافة عبر الشركات الوطنية، كما تواصل تنظيم برامج دعوية توعوية عبر الوسائط الإلكترونية بمشاركة دعاة وداعيات الوزارة لتوعية وإرشاد المجتمع عن وسائل توقّي المرض والأحكام الشرعية في ذلك.

تحديث بروتوكولات الوقاية بالمساجد

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، أعلنت في تعميم لها، اليوم الأحد، تحديث بروتوكولات الوقاية من كورونا، حيث تضمن التحديث الجديد للبروتوكولات إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.

وتضمنت البروتوكولات بالتفصيل ما يلي:

1- الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه .

٣- إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

4- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقا على النحو التالي:

(۲۰) دقيقة لجميع الفروض، و(٢٥) دقيقة في صلاة الفجر، و(۱۰) دقائق في صلاة المغرب.

5- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة ب (۳۰) دقيقة.

– إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها ب (١٥) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعا للسنة.

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